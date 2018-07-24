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Николаев накрыло розовое облако в виде ядерного гриба - СМИ

Комментариев: 1
Жители в Сети делятся фотографиями странного природного явления.
Пользователи соцсетей активно комментируют увиденное
Пользователи соцсетей активно комментируют увиденное
facebook.com/denis.sisin

В Николаеве 24 июля местные жители заметили необычное огромное облако розового цвета.

Соответствующие снимки, в частности, опубликовал Денис Сисин в Facebook.

Многие жители были обеспокоены странным облаком
Многие жители были обеспокоены странным облаком
facebook.com/denis.sisin

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По своей форме облако напоминает так называемый "ядерный гриб" - явление которое возникает после ядерного или термоядерного взрыва, и также называется радиоактивным облаком. Некоторые пользователи даже предположили, что фотографии были сделаны на ядерном полигоне.

Стоит отметить, что в Украине не первую неделю наблюдаются обильные осадки.

Как сообщалось 3 июля, российский Норильск залил “кровавый“ дождь.

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Теги: облако, Николаев
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Комментариев (1)
Фарабунда_Марти    24.07.2018, 16:17
Оценка:  +1
Фарабунда_Марти
Это знамение!..
А где наш Фрипулья, наш Человек-астероид? Он лучше прокомментирует!
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