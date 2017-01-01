Минобороны: в зоне ООС на минах подорвались ДРГ и саперы боевиков

По словам Гуцуляка, сепаратисты ведут хаотичное минирование и у них отсутствует координация между подразделениями, что ведет к потерям.

Ранее сообщалось о личности боевика, который подорвался на мине УНИАН

Пресс-секретарь Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк на брифинге сообщил, что вчера, 24 июля, в зоне проведения ООС при попытке выхода за линию столкновения на собственных минах подорвались диверсионно-разведывательная группа и саперы боевиков.

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По его словам боевики продолжают “совершенствовать инженерное оборудование передовых позиций и устанавливать дополнительные минно-взрывные заграждения, в том числе с использованием запрещенных международными конвенциями противопехотных мин“, однако хаотичное минирование и отсутствие взаимодействия между подразделениями сепаратистов приводят к потерям их личного состава, передает УНИАН.

“В частности, 23 июля при попытке выхода за линию столкновения на собственном минном поле подорвались диверсионно-разведывательная группа противника и так называемые военнослужащие инженерно-саперного подразделения, которые должны были обеспечить ее проход“, - сказал Гуцуляк.

Ранее, офицер 53-й ОМБр ВСУ сообщал, что в зоне ООС подорвался на мине боевик Пахомов Максим “Спорт“ ДНР и еще четверо были ранены.