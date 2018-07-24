Печальная статистика вступительной кампании-2018: "создавать ВВП" будут филологи

На филологию зарегистрировано в 49 раз больше заявок, чем на математику.

Желающих поступить на филологические специальности оказалось в 49 раз больше, чем, к примеру, на математику.

Об этом на странице в Facebook сообщил народный депутат, первый заместитель председателя комитета по вопросам науки и образования Верховной Рады Украины Александр Спиваковский.

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“К сожалению или к счастью, но наибольшее количество заявлений абитуриенты подают, как правило, на конъюнктурные и “популярные среди поступающих“ специальности, а именно на право, филологию, среднее образование (единственное исключение из перечня), менеджмент, туризм. К большому сожалению и результаты трудоустройства свидетельствуют, большинство выпускников права, менеджмента, частично филологии будут иметь серьезные трудности при трудоустройстве по специальности. Очень жаль, что опять-таки, естественно-технические специальности, выпускники которых могут создавать ВВП страны, не пользуются спросом у нашей молодежи“, - отметил зампред комитета по вопросам науки и образования Верховной Рады.

По предварительным данным, в целом по Украине на филологию подано 58 964 заявлений, на право - 58 964 заявления, менеджмент – 36 537 заявлений, а на физику и астрономию – только 764 заявления, на математику – 1 214 заявления.

“Печальная статистика на сегодняшний день вступительной кампании, будем надеяться что она изменится до 26 июля и больше нашей талантливой молодежи сделает свой выбор в пользу естественно-технических специальностей“, - написал он, опубликовав статистические данные.

В свою очередь бывший глава украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук у себя на странице в Facebook, реагируя на пост Спиваковского, дает свои объяснения такой тенденции. Среди причин он назвал тот факт, что значительное количество потенциальных математиков, физиков, инженеров не прошли тест по украинскому языку и литературе и не смогли претендовать на поступление в украинские университеты на физико-математические и технические специальности.

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“И все потому, что УЦОКО не предложил тест по украинскому языку двух уровней сложности. Потому что его подготовить и администрировать гораздо сложнее чем тест одного уровня. Потому дали будущим филологам и математикам тест одного уровня сложности, закрыв тем самым для будущих инженеров или математиков поступление в украинские университеты“, - отметил Ликарчук.

Будущим филологам и математикам дали тест одного уровня сложности facebook.com/Alexander Spivakovsky

В целом по Украине на филологию подано 58 964 заявлений facebook.com/Alexander Spivakovsky

Как сообщалось 12 июля, стартовала подача электронных заявлений на поступление в ВУЗы.