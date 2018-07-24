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Печальная статистика вступительной кампании-2018: "создавать ВВП" будут филологи

Комментариев: 15
На филологию зарегистрировано в 49 раз больше заявок, чем на математику.
УЦОКО не предложил тест по украинскому языку двух уровней сложности
УЦОКО не предложил тест по украинскому языку двух уровней сложности
segodnya.ua

Желающих поступить на филологические специальности оказалось в 49 раз больше, чем, к примеру, на математику.

Об этом на странице в Facebook сообщил народный депутат, первый заместитель председателя комитета по вопросам науки и образования Верховной Рады Украины Александр Спиваковский.

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“К сожалению или к счастью, но наибольшее количество заявлений абитуриенты подают, как правило, на конъюнктурные и “популярные среди поступающих“ специальности, а именно на право, филологию, среднее образование (единственное исключение из перечня), менеджмент, туризм. К большому сожалению и результаты трудоустройства свидетельствуют, большинство выпускников права, менеджмента, частично филологии будут иметь серьезные трудности при трудоустройстве по специальности. Очень жаль, что опять-таки, естественно-технические специальности, выпускники которых могут создавать ВВП страны, не пользуются спросом у нашей молодежи“, - отметил зампред комитета по вопросам науки и образования Верховной Рады.

По предварительным данным, в целом по Украине на филологию подано 58 964 заявлений, на право - 58 964 заявления, менеджмент – 36 537 заявлений, а на физику и астрономию – только 764 заявления, на математику – 1 214 заявления.

“Печальная статистика на сегодняшний день вступительной кампании, будем надеяться что она изменится до 26 июля и больше нашей талантливой молодежи сделает свой выбор в пользу естественно-технических специальностей“, - написал он, опубликовав статистические данные.

В свою очередь бывший глава украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук у себя на странице в Facebook, реагируя на пост Спиваковского, дает свои объяснения такой тенденции. Среди причин он назвал тот факт, что значительное количество потенциальных математиков, физиков, инженеров не прошли тест по украинскому языку и литературе и не смогли претендовать на поступление в украинские университеты на физико-математические и технические специальности.

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“И все потому, что УЦОКО не предложил тест по украинскому языку двух уровней сложности. Потому что его подготовить и администрировать гораздо сложнее чем тест одного уровня. Потому дали будущим филологам и математикам тест одного уровня сложности, закрыв тем самым для будущих инженеров или математиков поступление в украинские университеты“, - отметил Ликарчук.

Будущим филологам и математикам дали тест одного уровня сложности
Будущим филологам и математикам дали тест одного уровня сложности
facebook.com/Alexander Spivakovsky

В целом по Украине на филологию подано 58 964 заявлений
В целом по Украине на филологию подано 58 964 заявлений
facebook.com/Alexander Spivakovsky

Как сообщалось 12 июля, стартовала подача электронных заявлений на поступление в ВУЗы.

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Теги: образование, ВУЗ
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Комментариев (15)
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bratborat    24.07.2018, 18:06
Оценка:  +1
bratborat
на философию и регилиезнавство мало совсем.
Беда прям.
PereZX    24.07.2018, 17:48
Оценка:  +2
PereZX
К "математике" прибавьте ту же "прикладную математику", хотя в целом все равно далеко не все спешат ей заниматься )
PereZX    24.07.2018, 17:48
Оценка:  0
PereZX
А больше всего наверное там в сумме будет на специальностях, связанных с IT (их там целый список)
PereZX    24.07.2018, 17:48
Оценка:  +4
PereZX
Но среди поступающих на "математику" и на "прикладную математику" самый высокий "средний конкурсный бал" из всего, что влезло в эти скрины.
sbershinsky    24.07.2018, 17:48
Оценка:  -4
sbershinsky
так а шо тут удивляться - молодежь хочет выучить иностранные языки и свалить из самой распрекрасной страны в мире в другие ,менее прекрасные, но где за работу платят больше и коммуналка с едой не отнимает 80% зарплаты.
Peyot    24.07.2018, 17:48
Оценка:  +4
Peyot
слушай руский ты хоть статью прочти перел тем как вфтядки из методички своей тулить!
WTF2wtf    24.07.2018, 17:48
Оценка:  +1
WTF2wtf
Вы это с разных своих ников постите?
AloneInNight    24.07.2018, 17:48
Оценка:  +2
AloneInNight
А чтобы выучить язык обязательно в ВУЗ поступать нужно???
Peyot    24.07.2018, 17:48
Оценка:  +3
Peyot
Все верно!!! потому что у нас в министерстве сидят имбицилы которые считают что технари должны знать псевдонауки - язык и литературу на уровне бесполезных в обществе филологов! И потому талантливые люди не могут поступить в вузы а бесполезные куски филологическогоговна становятся студентами!!!
Alexcvc    24.07.2018, 17:48
Оценка:  +1
Alexcvc
Бо це гореміністерство більше думає як добавити побільше корупційних схем, а людям вигідніше поступити в ті ж Польщу, Чехію, Венгрію і т д, де і перспектива вище, а тут яке ВВП? За 7000 грн в міс?
Sonmor    24.07.2018, 17:48
Оценка:  -3
Sonmor
Все верно. Для того, чтобы свалить отседова математику шибко знать не обязательно, а вот языки пригодятся.) Технари..?...А они этой стране нужны ?..куда пойдет этот молодой специалист с высшим техническим образованием..? Кричать "вильна каса ! "..))
WTF2wtf    24.07.2018, 17:48
Оценка:  +3
WTF2wtf
Особенно украинскую литературу будут учить для работы за рубежом видимо ))
Или кто-то пытается свои традиционные лозунги на глобус натянуть?
Sonmor    24.07.2018, 17:48
Оценка:  -3
Sonmor
при чем тут укр. литература?) филология - это изучение языков в целом. Заметь, в списке отдельно не выделена лингвистика, как более конкретное направление. Указано обобщающее "филология". И если ты думаешь, что весь тот народ бегом побежал расширять свои знания рідної мови, то ты ошибаешься.)
AloneInNight    24.07.2018, 17:48
Оценка:  +4
AloneInNight
Тебе курсов хватит, если в школе языки не осилил.
Нахрен в ВУЗ поступать ради этого?
Бредятина
njkzy_c    24.07.2018, 17:49
Оценка:  -3
njkzy_c
Курсов хватит, чтобы наклейки и вывески читать и понимать, а чтобы знать иностранный язык нужно учиться.
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