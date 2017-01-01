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На автовокзале Новой Каховки нашли взрывчатку

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Найденная в мусорном баке взрывчатка состояла из запала к ручной осколочной гранате и пластиковой бутылки .
Самодельную взрывчатку нашла уборщица и сообщила специалистам
Самодельную взрывчатку нашла уборщица и сообщила специалистам
Артем Шевченко / Facebook

В Новой Каховке Херсонской области на автовокзале обнаружили взрывчатку. Об этом сообщает ТСН во вторник, 24 июля, со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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По данным правоохранителей, самодельное взрывное устройство обнаружили в мусорном баке около 8.20. Взрывчатка состояла из запала к ручной осколочной гранате и пластиковой бутылки со взрывчатым веществом – около 100 г пластида.

Напомним, ранее в Краматорске ребенок нашел боеприпас на детской площадке. Мальчик оказался сознательным, и, обнаружив взрывоопасный предмет, сразу же обратился на линию 102.

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Теги: полиция, Новая Каховка, Каховка, взрывчатка, автовокзал
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Источник: korrespondent.net

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