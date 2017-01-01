СБУ раскрыла схему одесских врачей-взяточников

При обысках нашли 1500 долларов и пятнадцать тысяч гривен - "выручку" за один день работы.

Сегодня, 24 июля, врачей из Суворовского межрайонного филиала Одесского областного центра медико-социальной экспертизы задержали на взятке сотрудники СБУ.

Об этом сообщает Думская.

Задержание провели в здании поликлиники на улице Атамана Чепиги, 54.

Читай также: В Черновицкой области при задержании чиновника на взятке умер посредник

По словам полицейских, медработники вымогали взятки у инвалидов по одной и той же схеме. Больные, получившие инвалидность, при подаче документов о своих недугах в центр медико-социальной экспертизы получали неожиданный ответ: дескать, бумаги составлены "неправильно", и шансов получить соответствующие льготы и пенсию у них нет.

Инвалиды снова обращались к врачам, которые оформляли им документы. А те недвусмысленно намекали: мол, за некоторую сумму сотрудникам МСЭ им быстро все оформят. Лечащие врачи давали инвалидам контакт "нужного человека" - им была медсестра Суворовского филиала. Она выступала посредником и брала деньги.

Суммы взяток варьировались от 400 до 600 долларов за справку, в зависимости от степени инвалидности. По данным СБУ, вымогательством занимались и другие филиалы центра, а также ряд сотрудников городских медучреждений.

Последних "благодарили" откатами за каждого давшего взятку инвалида. Две трети полученных сумм делились между членами комиссий, одна треть заносилась начальству.

Сейчас в кабинетах на Атамана Чепиги проходят обыски. На рабочих местах троих членов комиссии уже найдено 1500 долларов и пятнадцать тысяч гривен. Фактически это "выручка" лишь за один день работы.

Как сообщалось 24 июля, в Одессе пойманную на взятке декана консерватории выпустили под залог 1,5 млн гривен.