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Авто ОБСЕ попало в аварию в Донецке

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Дорожно-транспортное происшествие случилось в Ворошиловском районе Донецка.
Авария произошла 23 июля в Донецке
Авария произошла 23 июля в Донецке
liga.net

Автомобиль специальной мониторинговой мисси Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) попал в дорожно-транспортное происшествие во временно оккупированном Донецке.

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Авария произошла накануне, сообщили LIGA.net в пресс-службе Специальной мониторинговой миссии во вторник, 24 июля.

“СММ ОБСЕ подтверждает, что авария действительно произошла, в результате нее никто не пострадал“, - говорится в сообщении.

Как сообщалось 21 июля, сепаратисты обстреляли беспилотник ОБСЕ.

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Теги: ДТП, Донецк, авария, ОБСЕ, Миссия ОБСЕ на Донбассе
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