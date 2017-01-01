Авто ОБСЕ попало в аварию в Донецке
Дорожно-транспортное происшествие случилось в Ворошиловском районе Донецка.
Автомобиль специальной мониторинговой мисси Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) попал в дорожно-транспортное происшествие во временно оккупированном Донецке.
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Авария произошла накануне, сообщили LIGA.net в пресс-службе Специальной мониторинговой миссии во вторник, 24 июля.
“СММ ОБСЕ подтверждает, что авария действительно произошла, в результате нее никто не пострадал“, - говорится в сообщении.
Как сообщалось 21 июля, сепаратисты обстреляли беспилотник ОБСЕ.
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