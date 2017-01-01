Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Минобороны прошли "чистки" из-за краж топлива

Комментариев: 0
Полторак уволил или лишил званий ряд военных чинов, ответственных за обеспечение армии.
Полторак лишил погонов ряд военных тыла
Полторак лишил погонов ряд военных тыла
military-informant.com/

Глава Минобороны Степан Полторак уволил причастных к масштабным хищения топлива в Одессе. Об этом во вторник, 24 июля, сообщил начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ, полковник Дмитрий Марченко, передает РБК-Украина.

В частности, была выявлена недостача дизеля различных марок общим объемом в 204 тонны.

“Предварительная оценка общей суммы убытков для государства составляет более 6,4 миллионов гривен“, - сказал Марченко.

Также в ходе проверки были выявлены неучтенные горюче-смазочные материалы.

Читай также: Минобороны: в зоне ООС на минах подорвались ДРГ и саперы боевиков

“Небрежное отношение руководства должностных лиц Тыла Вооруженных сил Украины, Центрального управления обеспечения горюче-смазочными материалами ВСУ, а также подчиненного ему 46 Объединенного центра обеспечения расцениваю как предательство интересам ВСУ во время действия особого периода“, - сообщили в Минобороны приказ Полторака.

Он отметил, что принял решение и выдано соответствующий приказ Министерства обороны Украины о наложении дисциплинарных взысканий на виновных должностных лиц, согласно которому:

  • Начальника 46 Объединенного центра обеспечения полковника Евгения Короля лишить воинского звания;
  • Начальника склада горючего и смазочных материальных 46 Объединенного центра обеспечения подполковника Андрея Мосунова лишить воинского звания;
  • Старшего офицера отдела обеспечения горючим и смазочными материалами Центрального управления обеспечения горюче-смазочными материалами ВСУ подполковника Дмитрия Изварина освободить от военной службы по служебному несоответствию;
  • Начальника отдела хранения горючего и горюче-смазочных материалов склада горючего и смазочных материалов 46 Объединенного центра обеспечения майора Александра Ляляева понизить в должности;
  • Начальника Центрального управления обеспечения горюче-смазочными материалами ВСУ полковника Руслана Кубаля понизить в должности.

Министр считает недопустимым такое отношение к служебным обязанностям офицеров, которые должны были обеспечивать и контролировать состояние дел в вышеупомянутом подразделении, а не создавать предпосылки для краж имущества армии.

Напомним, начальника 46-го центра обеспечения в Одессе Минобороны лишило всех званий.

Поделись:
Теги: Минобороны, топливо, военные, хищение, воинская часть, Степан Полторак
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь