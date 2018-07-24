В 2015-ом 8 человек в троллейбусе погибли из-за разборки боевиков - беглый ДНРовец

Боевик ДНР Денис Лотов в своем блоге рассказал, что в Донецке на улице Куприна троллейбус обстреляли в ходе внутренней разборки между казаками и людьми Захарченко.

Беглый боевик ДНР Денис Лотов публично подтвердил в своем блоге, что 22 января 2015 года в Донецке по улице Куприна (Боссе) троллейбус с местными жителями был обстрелян в ходе разборки между боевиками, в результате которой погибли 8 человек.

Об этом в Facebook сообщил журналист Денис Казанский.

Журналист напомнил, что сразу же после трагедии СМИ сепаратистов и российские каналы “слепили материал“ о украинской “ДРГ“, которая совершила обстрел из передвигающегося мусоровоза.

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“С самого начала было понятно, что это вранье. Но теперь это подтверждает и бывший член группировки ДНР - боевик Денис Лотов, который воевал против Украины в 2014 году. Лотов разочаровался в ДНР, больше не воюет и живет теперь в России. Время от времени он записывает блоги с критикой Захарченко. В одном из этих блогов он рассказал о том, кто обстрелял троллейбус. Это были казаки из группировки атамана Сафоненко, которые враждовали с Оплотом Захарченко“, - написал Казанский.

В своем видео боевик сообщил, что “сафоновские“ целились в базу “оплотовцев“, которая находилась неподалеку от остановки улице Куприна, но “криворукость“ казаков привела жертвам среди местных жителей.

“Мину туда, ну, никак не дослать от укропских позиций, поэтому там рассказывали, что это очередная ДРГ украинская в мусоровозе или в Газели с минометом. На самом деле там было вот что - были там разборки между Оплотом и казаками сафоновскими. Кто-то у кого-то там что-то отжал, казаки приехали наказывать. В общем, из миномета они стреляли по оплотовской базе, которая находится рядом. Стрелять они хреново умеют, поэтому промазали - попали они по остановке, по этому троллейбусу. Естественно, когда выходит такая зрада, никто не будет ничего рассказывать. Поэтому срочно сами из этого раздули охерительную историю про то, как укропы убили мирных жителей донецкой народной республики“, - заявил Лотов.

По словам боевика, люди Захарченко отжали у казаков территорию сайт сепаратистов

Казаки селились в базу "Оплота" сайт сепаратистов

“Тогда, вскоре после обстрела ДНРовцы объявили, что задержали диверсантов. Но в итоге их так и не показали. И не удивительно. Ведь это были свои“, - отметил журналист.

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По его информации, группировку Сафоненко люди Захарченко вытеснили из ДНР весной 2015 года. С тех пор Сафоненко находится в России, который “ходит на встречи с российскими писателями и политиками, выступает на ТВ“.

Хотя и Сафоненко, и Лотов, который заявляет о его причастности к обстрелу, постоянно живут в России, российские правоохранители не имеют к ним вопросов. Ничто не мешает вызвать их на допрос, расследовать гибель восьмерых дончан, но россиянам это не нужно. Ведь они жалеют жителей Донбасса только на словах. На самом деле Кремлю плевать на трупы и гибель людей с украинскими паспортами. И наказывать своих боевиков за массовые убийства мирных жителей россияне не собираются. Ведь тогда придется признать, что людей убивали свои, защитники Донбасса, антифашисты, а вовсе не каратели из Львова“, - добавил Казанский.

Ранее сообщалось, в Луганской области боевики заняли один из частных домов и открыли огонь по местным жителям, которые пытались протестовать против произвола.