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Референдум на Донбассе невозможен - Волкер

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Без контроля Украины над территориями нынешних "республик" люди живут в опасной ситуации, отметил американский дипломат.
Белый дом уже отклонил предложение
Белый дом уже отклонил предложение
УНИАН

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что референдум на временно неподконтрольной Киеву части Донбасса невозможен.

“Белый дом уже сделал заявление, и он отклонил это предложение“, - сказал американский дипломат в интервью 112 Украина.

Волкер отметил, что без контроля Украины над территориями нынешних “республик“ люди живут в опасной ситуации.

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“Люди не имеют свободы передвижения, есть люди, которые оттуда выехали. Никакого референдума не может там произойти, он не будет иметь легитимности. Именно поэтому США и все другие отвергают предложение каких-либо референдумов“, - заявил дипломат.

Напомним, 20 июля стало известно, что президент России Владимир Путин сделал предложение президенту США Дональду Трампу провести референдум, чтобы разрешить конфликт на Донбассе.

В тот же день Госдеп США заявил, что Вашингтон не рассматривает законной возможности для проведения референдума на части территории Донбасса, пока она находится не под контролем правительства Украины. И любые попытки провести такой плебисцит будут считаться нелегитимными.

Позднее, Курт Волкер заявил, что для введения миротворческой миссии ООН на Донбасс потребуется одобрение Российской Федерации.

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Теги: Донбасс, боевики, референдум, Волкер, США, Россия
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