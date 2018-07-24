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Без согласия РФ ввести миротворцев на Донбасс невозможно - Волкер

Комментариев: 1
Сейчас Россия не поддерживает введение полноценной миротворческой миссии на Восток Украины.
США выступают за миротворцев на Донбассе
США выступают за миротворцев на Донбассе
twitter.com/SpecRepUkraine

Для введения миротворческой миссии ООН на Донбасс потребуется одобрение Российской Федерации.

Об этом в эфире канала 112 Украина сообщил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

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“Нет. Мы можем прислать миссию, когда Россия согласится с этим, именно поэтому мы ведем с ними переговоры, чтобы достичь договоренностей. Без согласия России это невозможно“, - заявил Волкер.

По словам Волкера, сейчас Россия поддерживает только позицию того, что необходимо ввести силы защиты представителей ОБСЕ, а не полноценную миротворческую миссию.

Как сообщалось 10 июля, Волкер считает, что Украина имеет право открывать огонь на Донбассе.

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Теги: миротворцы, Донбасс
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Комментариев (1)
Саня-Дон    24.07.2018, 18:02
Оценка:  +1
Саня-Дон
Ну так Россия ж полностью контролирует оккупированный ей же Донбасс и все подразделения там напрямую ей подчиняются
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