Без согласия РФ ввести миротворцев на Донбасс невозможно - Волкер

Сейчас Россия не поддерживает введение полноценной миротворческой миссии на Восток Украины.

США выступают за миротворцев на Донбассе twitter.com/SpecRepUkraine

Для введения миротворческой миссии ООН на Донбасс потребуется одобрение Российской Федерации.

Об этом в эфире канала 112 Украина сообщил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

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“Нет. Мы можем прислать миссию, когда Россия согласится с этим, именно поэтому мы ведем с ними переговоры, чтобы достичь договоренностей. Без согласия России это невозможно“, - заявил Волкер.

По словам Волкера, сейчас Россия поддерживает только позицию того, что необходимо ввести силы защиты представителей ОБСЕ, а не полноценную миротворческую миссию.

Как сообщалось 10 июля, Волкер считает, что Украина имеет право открывать огонь на Донбассе.