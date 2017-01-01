В Одессе певец выпал с четвертого этажа

Ярослав Глобин находится в реанимации, в тяжелом состоянии. Об этом сообщают родственники знаменитости.

Молодой и известный певец из Одессы Ярослав Глобин находится в реанимации в тяжелом состоянии. Парень выпал из окна четвертого этажа. Об этом во вторник, 24 июля, сообщает издание Думская со ссылкой на родственников Ярослава.

“В нашей семье случилось горе. Ярослав упал с четвертого этажа. Он находится в Еврейской больнице, в реанимации, в тяжелом состоянии“, - говорится в сообщении родственников.

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Как сообщили близкие Ярослава в соцсетях, вчера, 22 июля, он упал с балкона четвертого этажа. Молодой человек подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Также у него переломы ног, ребер и таза. Родственники и знакомые объявили о сборе средств на лечение пострадавшему.

В то же время, в полиции заявили, что никаких сведений о данном инциденте к ним не поступало.

Напомним, ранее во Львове 53-х летняя женщина разбилась, выпав с пятого этажа.