Крупные города обяжут разрабатывать транспортные схемы на 30-40 лет

Норма вводится в городах с численностью населения свыше 100 тысяч человек.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства вводит норму по разработке комплексной схемы транспорта (КСТ) на 30-40 лет с целью рационального развития транспортного движения в крупных городах.

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Данная норма коснется населенные пункты с численностью населения свыше 100 тысяч человек, написал в Facebook заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе.

Соответствующая норма содержится в новой государственной строительной норме Планировка и застройка территорий, которая вступает в силу с 1 сентября 2018 года.

“В новой ГСН по планированию и застройке территорий мы прописали, что для городов с населением более 100 000 нужно разрабатывать комплексные схемы транспорта на 30-40 лет. Это позволит организовать движение всего транспорта в городах на перспективу и оптимизировать его работу не только сейчас, но и на будущее. Города с меньшей численностью населения, имеющие транспортные проблемы, могут также разрабатывать такие КСТ“, - сообщил Парцхаладзе.

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Он отметил, что комплексная схема транспорта - это совокупность организационных и инженерно-планировочных мероприятий, обоснованных технически, экономически и экологически, которые направлены на развитие транспортной системы города, то есть на оптимизацию работы всех видов транспорта, безопасное и четко организованное дорожное движение с минимальным уровнем заторов и снижением аварийности.

“КСТ должна разрабатываться как отдельный документ на основе генерального плана города. В нем должны учитываться социально-экономические и планировочные особенности города, рост населения и территории, размещение населения и его демографическая структура, перспективные изменения в размещении предприятий промышленности, строительства, крупных торговых и других объектов и исходя из этого обязательно - перспективный уровень автомобилизации“, - добавил Парцхаладзе.

Ранее, в мае, Парцхаладзе заявил о вводе критерия “желтые линии”, который будет определять границы максимального распространения завалов при обрушении жилых застроек в случае возможных чрезвычайных ситуаций.