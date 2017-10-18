ДТП в Харькове: обвиняемым продлили арест

Адвокаты Елены Зайцевой и Геннадия Дронова требовали отпустить своих подзащитных под домашний арест.

Киевский райсуд Харькова во вторник, 24 июля, по ходатайству прокуратуры продлил еще на 60 дней содержание под стражей Елены Зайцевой и Геннадия Дронова, которых обвиняют в ДТП, произошедшем в центре Харькова в октябре прошлого года. Об этом сообщает Интерфакс-Украина

В прокуратуре Харьковской области указали, что обвинение потребовало продлить содержание под стражей обоих обвиняемых, так как сохранились риски того, что они могут скрываться от суда и влиять на свидетелей.

При этом адвокат Зайцевой подчеркнула, что у ее подзащитной ухудшается состояние здоровья, о чем свидетельствует медицинская документация. А защитник Дронова, как и ранее, потребовал освободить своего подзащитного под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета, поскольку, по его мнению, риски, на которые ссылается обвинение, не доказаны.

Суд счел позицию прокуратуры более убедительной и оставил обоих обвиняемых под стражей. Следующее заседание назначено на 31 июля.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet