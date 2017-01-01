Итоги 24 июля: Курс гривны по-новому, "чистки" в ВСУ

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Нацбанк изменил методику расчета официального курса гривны к доллару; министр обороны уволил причастных к хищениям топлива в Одессе: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Укрпочта заявила о задержках с выплатами пенсий

Укрпочта сообщила, что в Украине задерживаются выплаты пенсий из-за технических вопросов в Пенсионном фонде.

В компании отметили, что выплата за период с 4 по 20 июля осуществляется в полном объеме, а об изменениях в графике выплаты пенсий за период с 18 по 25 июля клиентов своевременно проинформируют.

В Минобороны прошли увольнения из-за краж топлива

Глава Минобороны Степан Полторак уволил или лишил званий причастных к масштабным хищения топлива в Одессе. Отмечается, что предварительная оценка общей суммы убытков для государства составляет более 6,4 миллионов гривен.

Укртелеком сообщил о планах повысить тарифы

Укртелеком обратился в Национальную комиссию, осуществляющую госрегулирование в сфере связи и информатизации, с просьбой о повышении предельных тарифов на фиксированную телефонию.

Отмечается, что в среднем оператор запросил у регулятора повышение на 14% с 1 ноября 2018 года и еще на 10% с января 2019.

От кори умер ребенок

Минздрав сообщил, что в Киевской области от осложнений вызванных корью умер ребенок в возрасте одного года и 10 месяцев.

Всего с начала года от осложнений вызванных данным заболеванием умерло 13 человек – девять детей и четверо взрослых.

В НБУ сообщили об изменении методики расчета курса гривны к доллару

Национальный банк пересмотрел методику расчета официального курса гривны к доллару.

Отныне курс будет рассчитываться на основании информации обо всех сделках по купле-продаже долларов без учета нерепрезентативных соглашений.

Официальный курс Нацбанк будет публиковать у себя на сайте до 16.00, то есть на два часа раньше, чем сейчас.

Минздрав расширил список Доступных лекарств

Министерство здравоохранения утвердило предварительный реестр препаратов программы Доступные лекарства, которые пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа и бронхиальной астмой будут получать в аптеках по рецепту врача уже в следующем месяце.

В обновленный перечень вошел 261 препарат от 46 производителей. В списке представлены 18 украинских производителей и 28 иностранных.

Венгрия объявила о выходе из миграционного пакта

Венгрия официально объявила о выходе из переговоров по глобальному миграционному пакту ООН.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто завил, что страна придерживается собственной миграционной политики и “ни один глобальный пакт этого не изменит“.

Беларусь увеличила срок безвизового пребывания

Срок безвизового пребывания в Беларуси иностранных граждан увеличен с пяти до 30 суток. Соответствующий указ подписал президент страны Александр Лукашенко.