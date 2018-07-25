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Сутки в ООС: 33 обстрела, потерь нет

Комментариев: 1
По данным украинской разведки, один сепаратист получил ранения.
Боевики вели обстрелы из артиллерии
Боевики вели обстрелы из артиллерии
mil.gov.ua

На Донбассе за минувшие сутки, 24 июля, сепаратисты 33 раза нарушили режим прекращения огня, из них три раза - из тяжелого вооружения. Потерь среди украинских военных нет. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что враг вел прицельный огонь по защитникам Крымского, Золотого, Луганского, Южного, Новгородского, Железного, Авдеевки, Марьинки, Опытного, Песков, Новотроицкого, Водяного, Павлополя, Талаковки, Лебединского и Широкино.

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Вместе с тем, сепаратисты вблизи Водяного применили миномет калибром 120-мм, защитников Новотроицкого обстреляли из артиллерийских систем калибром 122-мм, а в сторону Лебединского летели 122-мм артиллерийские снаряды, 120-мм и 82-мм мины.

По данным украинской разведки, один сепаратист получил ранения.

В течение текущих суток враг два раза открывал огонь по позициям украинских защитников у Луганского и Южного.

Напомним, 24 июля в Минобороны сообщили, что в зоне проведения ООС при попытке выхода за линию столкновения на собственных минах подорвались диверсионно-разведывательная группа и саперы боевиков.

Ранее, офицер 53-й ОМБр ВСУ сообщал, что в зоне ООС подорвался на мине боевик Пахомов Максим “Спорт“ ДНР и еще четверо были ранены.

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Теги: Донбасс, ООС, штаб, война, сутки, боевики, обстрелы
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Комментариев (1)
Shurat44    25.07.2018, 10:05
Оценка:  0
Shurat44
вчера в онлайн режиме общался с родственником из Широкино так он говорил что ВСУ их сейчас обстреливает из минометов 120 калибра и артиллерии калибром 122-мм, а тут на сайте все наоборот типа сепары стреляют.
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