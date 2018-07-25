Сутки в ООС: 33 обстрела, потерь нет

По данным украинской разведки, один сепаратист получил ранения.

На Донбассе за минувшие сутки, 24 июля, сепаратисты 33 раза нарушили режим прекращения огня, из них три раза - из тяжелого вооружения. Потерь среди украинских военных нет. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что враг вел прицельный огонь по защитникам Крымского, Золотого, Луганского, Южного, Новгородского, Железного, Авдеевки, Марьинки, Опытного, Песков, Новотроицкого, Водяного, Павлополя, Талаковки, Лебединского и Широкино.

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Вместе с тем, сепаратисты вблизи Водяного применили миномет калибром 120-мм, защитников Новотроицкого обстреляли из артиллерийских систем калибром 122-мм, а в сторону Лебединского летели 122-мм артиллерийские снаряды, 120-мм и 82-мм мины.

По данным украинской разведки, один сепаратист получил ранения.

В течение текущих суток враг два раза открывал огонь по позициям украинских защитников у Луганского и Южного.

Напомним, 24 июля в Минобороны сообщили, что в зоне проведения ООС при попытке выхода за линию столкновения на собственных минах подорвались диверсионно-разведывательная группа и саперы боевиков.

Ранее, офицер 53-й ОМБр ВСУ сообщал, что в зоне ООС подорвался на мине боевик Пахомов Максим “Спорт“ ДНР и еще четверо были ранены.