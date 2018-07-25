На курорте под Одессой в море слили фекалии

В курортном поселке канализационные стоки из очистительной станции образовали в море зловонное пятно .

В районе села Санжейка, Овидиопольского района Одесской области, где выходит в море труба канализационных очистных сооружений КП Черноморскводоканала, появились характерного цвета пятна, начинающие издавать еще и характерный запах. Канализационные стоки попали в морскую акваторию недалеко от курорта.

Об этом сообщает издание Альтернатива.

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По данным журналистов, недалеко от очистных сооружений КП Черноморскводоканала в море появилось зловонное пятно характерного цвета.

Директор предприятия Владимир Бондаренко подтвердил факт утечки из трубы канализационных стоков. По словам чиновника, в ближайшее время утечку начнут устранять водолазы.

Напомним, также зловонные потоки воды коричневого цвета, вытекающие в море, заметили и в Одессе — на набережной возле дельфинария Немо

А 18 июня вытекающие в море нечистоты заметили на пляже Ланжерон в Одессе.