Под Николаевом в дом депутата горсовета бросили гранату

В момент покушения в доме кроме депутата находились его жена, его 10-летний сын и 5-летний внук.

В доме вылетели окна, а также посекло двери nashkray.org

В Николаевской области в дом депутата Снигиревского городского совета от Нашего края Вадима Журавля бросили боевую гранату РГД-5, партия требует оперативного расследования. Взрыв произошел 25 июля в 01:00 ночи из-за чего в доме вылетели окна, а также посекло двери.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.

Коллеги требуют оперативного расследования покушения на жизнь Журавля, его жены и детей. В частности, партия называет причиной покушения на жизнь Журавля - политическую деятельность депутата и партии.

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“Вчера ночью во дворе дома, где живет депутат от Нашего края Вадим Журавель, взорвали боевую гранату. В это время в доме был сам Вадим, его жена и дети. Мы требуем от правоохранительных органов, службы безопасности немедленного расследования этого преступления. Искренне надеемся на оперативное реагирование и наказание лиц, которые подвергли опасности жизни Вадима Журавля и его семьи“, - заявил глава Николаевской областной организации “Наш край“ Юрий Кормышкин.

Отмечается, что коллеги депутата усматривают причину произошедшего в политической деятельности депутата и партии в целом.

Как сообщалось 18 июля, в Черкасской области во двор депутату бросили две гранаты.