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Возле Кинбурнской косы в море сбрасывают отходы

Комментариев: 1
Незаконный сброс неизвестного серого вещества в воду заметили также возле Очакова.
Жители обращались в госинстанции, но никаких мер не предпринимается
Жители обращались в госинстанции, но никаких мер не предпринимается
ochakiv.net

В Николаевской области с судов, проходящих вблизи от корода Очакова и Кинбурнской косы , в Черное море систематически сбрасываются неизвестные вещества. Жители обеспокоены ситуацией и считают, что она представляет экологическую опасность.

Об этом сообщает Очаков.net.

По словам местных жителей, вблизи Очакова стоит на якоре судно Berill, которое сбрасывает неизвестное вещество темно-серого цвета в воду. В качестве доказательства они обнародовали соответствующий видеодоказательство.

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“По нашей информации, поступали сообщения в службу портового надзора в г.. Очаков, полиции и ГУ ГСЧС в Николаевской области и отделения инспекторов пограничной службы Очаков, но до сих пор не принято никаких мер по пресечению загрязнения водной среды“, - рассказали местные жители .

Люди также обратились к руководству Очаковского района и Николаевской области, подчеркивая, что на глазах у всех происходит беспредел с загрязнением моря. А это представляет опасность как для людей, так и для морской фауны.

Как сообщалось 25 июля, на курорте под Одессой в море слили фекалии.

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Теги: море, экология, Николаевская область
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Комментариев (1)
zZAVXOZz    25.07.2018, 10:44
Оценка:  +1
zZAVXOZz
хозяина лоханки утопить в море, а лучше в том гуане что выливается в море.
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