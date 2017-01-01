В Черкассах на пешеходном переходе авто насмерть сбило семью полицейского

Водитель за рулем автомобиля BMW влетел в Fiat, в результате чего последний отлетел и сбил на пешеходном переходе женщину с 6-летним ребенком.

В Черкассах на перекрестке улиц Вячеслава Черновола и Чайковского водитель BMW влетел в Fiat, в результате чего последний отлетел и сбил насмерть на пешеходном переходе женщину с 6-летним ребенком.

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Об этом сообщает местное издание Прочерк.

От полученных травм скончался женщина 1990 года рождения и ребенок 2014 года рождения, которые являются семьей ветерана АТО и ныне сотрудника полиции.

С места происшествия водитель BMW сбежал. Полиция на месте пассажира нашла мужчину с явными признаками алкогольного опьянения. На месте водителя не было никого.

Водитель BMW ранее уже был в розыске и убегал с места ДТП procherk.info

Погибшие являются семьей ветерана АТО, ныне полицейского procherk.info

Автомобиль BMW с харьковской регистрацией ранее уже скрывался с места ДТП и находился в розыске.

Как уточнила областная полиция, подозреваемый в совершении ДТП уже задержан. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса.

Напомним, 24 июля в Киеве на бульваре Леси Украинки мажор на Hummer насмерть сбил восьмилетнюю девочку и пытался скрыться с места ДТП, однако был задержан.