В Черниговской области военный водитель торговал боеприпасами
В Черниговской области военная прокуратура Центрального региона задержала водителя-электрика, который незаконно торговал боеприпасами и элементами динамической защиты танков. Об этом говорится на сайте ведомства.
Подозреваемый задержан в Козелецком районе Черниговской области где задержанный проходил службу по контракту.
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Правоохранители установили, что старший солдат военной службы по контракту в течение мая-июля 2018 года похищал военное имущество и продавал их гражданским. 24 июля военнослужащий, находясь по месту своего проживания, продал 7 элементов динамической защиты танков и 4 пачки патронов калибра 7,62 мм, по 20 шт. в каждой пачке. За товар хотел получить 3500 гривен.
После сбыта “товара“ контрактника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, а реализованные им боеприпасы и взрывчатые вещества изъяты.
В настоящее время задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 410 (Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ) УК Украины. Также готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.
Сейчас продолжаются обыски по местам проживания и прохождения военной службы мужчины.
Напомним, ранее в Киеве в воинской части обнаружили 176 тонн непригодной тушенки.