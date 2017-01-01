Пенсионный фонд дал объяснение задержек выплат

Ведомство объяснило задержку выплат кассовыми разрывами поступлений единого соцвзноса.

Через почтовые отделения выплаты должны были начаться 18 июля strana.ua

В Украине наблюдаются массовые задержки пенсий. Ситуацию не комментируют ни в Кабинете министров, ни в Министерстве социальной политики.

После пяти дней задержек, во вторник, 24 июля, комментарий дали в Пенсионном фонде.

Таким образом, органы власти начали информировать о ситуации только, когда в СМИ и соцсетях подняли тревогу.

После многочисленных обращений в ПФУ признали проблему и назвали причину.

Читай также: В Раде выплатили 16 млн грн отпускных за июль

“На многочисленные обращения по смещению сроков выплаты пенсий в июле 2018 Пенсионный фонд Украины информирует. Смещение графика финансирования выплат обусловлено кассовыми разрывами поступления единого социального взноса“, - говорится на сайте ПФУ.

По данным пенсионного фонда, с начала месяца на выплату пенсий направлено 24,9 млрд грн. В частности 1,7 млрд грн. в течение 24 июля, когда ПФУ обнародовало официальный комментарий.

“Выплата пенсий в текущем месяце будет обеспечена финансовым ресурсом в полном объеме“, - пообещали в ведомстве.

Задержки выплат касаются тех пенсионеров, которые получают пенсию в отделениях Укрпочты. Через почтовые отделения выплаты должны были начаться 18 июля. Правда, некоторые из тех, кто получает деньги на карточки, также жаловались, что в этом месяце деньги поступили с задержкой на несколько дней.

Как сообщалось 24 июля, Укрпочта объяснила сбой со сроками выплаты пенсий “техническими задержками“ со стороны Пенсионного фонда.