В ДНР крайне плачевная ситуация с зарплатой "бюджетников" - ИС
На подконтрольной боевикам ДНР территории в Донецкой области усиливается социальная напряженность из-за низкой заработной платы работников “бюджетной сферы“, где средняя заработная плата составляет 5-7 тысяч рублей.
В частности с проблемами столкнулись жители Тореза, Енакиево, Горловки и ряда других населенных пунктов, сообщает группа Информационное сопротивление.
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Местные жители неоднократно обращались к профсоюзным организациям и оккупационным властям с требованиями повышения заработной платы, но получали и получают ответ, что данная ситуация не может быть разрешена по причине нехватки средств “из-за состояния войны“.
В ИС сообщают, что социальная помощь в виде продуктов питания и предметов первой необходимости предоставляется только инвалидам и матерям-одиночкам.
Такая ситуация заставляет работоспособную часть населения вступать в ряды вооруженных групп боевиков ДНР, что активно поддерживается “властями“.
Напомним, в мае на Донбассе местные жители устроили протесты из-за убийства мужчины боевиком ДНР.