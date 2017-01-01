Официально у украинцах на руках 1 миллион единиц оружия

По разным данным, всего на руках у населения может быть до 4,4 млн единиц оружия.

На сегодняшний день украинцы официально имеют на руках 1 миллион единиц оружия. Об этом говорится в материале РБК-Украина Стой, стрелять будут: почему украинцы массово покупают оружие.

В Национальной полиции утверждают, что тенденция к росту количества длинноствольного оружия наметилась еще в 2013 году, когда в Украине зарегистрировали около 830 тысяч единиц. Однако уже через три года эта цифра превысила 920 тысяч. В 2018 году официальная статистика - более 890 тысяч единиц.

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Глава набсовета Украинской ассоциации владельцев оружия (УАВО) Григорий Учайкин считает, что главная мотивация при покупке оружия - необходимость иметь инструмент самозащиты. Он также добавил, что люди которые покупают оружие, психологически готовы к его применению.

По данным полиции, в последние годы количество оружия на руках у населения не особенно выросло, что связано с падением уровня преступности. В частности, в первом полугодии зарегистрировали около 800 умышленных убийств, в 2014 году за этот период показатель составлял 1,4 тысяч, в 2015 - 1,9 тысяч.

Однако, по подсчетам УАВО, украинцы ежегодно покупают 70-100 тысяч единицы оружия. Данные полиции по количеству зарегистрированных “стволов“ могут не совпадать с реальными показателями. По мнению Учайкина, на руках у 1,5 млн человек может находиться до 2,5 млн единиц оружия.

Всего у украинцев, по словам Учайкина, может находиться до 5 млн единиц оружия. А по данным американской аналитической компании Small Arms Survey, в Украине в 2017 году суммарно легального и нелегального оружия у населения - около 4,4 млн единиц.

Напомним, 10 июля глава УАВО рассказал о ситуации с петицией на право граждан на оружие.