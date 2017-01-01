Во Львове задержали пьяного священника за рулем

Задержанный оказался настоятелем одного из храмов Львова.

Во Львове задержан священнослужитель, который сел за руль пьяным, а при задержании хамил полицейским. Об этом говорится на странице Pitbull Lviv в Facebook. В полиции подтвердили факт задержания батюшки.

Как отмечается, священник был замечен активистами в 04:00 утра в среду, 25 июля. Заметив пьяного священника, активисты тут же сообщили об этом в патрульную полицию львовской области.

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“Священника навеселе обнаружил один из наших активистов сегодня ночью (около 4:00) и сразу сообщил об этом в Патрульную полицию Львовской области. Подозрение оказалась не беспочвенным- настоятель одного из храмов г. Львова, отец Олег М., был остановлен и прошел тест на драггере с результатом 2,49 промилле (более чем в 10 раз превышение нормы). Неудивительно, что отец в таком состоянии едва не выпал из авто. При осмотре угрожал свидетелям и называл их “путинским провокаторами“, - говорится в сообщении.

В крови у священнослужителя оказалось 2,49 промилле facebook.com/pitbulllvivofficial

В патрульной полиции Львовской области подтвердили факт задержания нетрезвого водителя.

“Проспект Красной Калины, 62. Остановили ТС Opel Astra, водитель которого нарушил ПДД. Во время общения обнаружили признаки алкогольного опьянения. Составлен протокол по ч.1 ст.130 и вынесено постановление ч.2 ст.122 “, - отметили в патрульной полиции.

В полиции также отметили, что во время общения с полицейскими водитель вел себя вызывающе.

Напомним, ранее в Киеве помощник Митрополита Киево-Печерской Лавры устроил ДТП и сбежал.