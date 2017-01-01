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Мошенники наживаются на "продаже" арбузов

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Обмануть покупателей аферисты умудряются через Интернет.
Полиция принимает меры по установлению личности мошенника
Полиция принимает меры по установлению личности мошенника
unn.com.ua

Житель города Шостка Сумской области потерял более 15 000 гривен пытаясь приобрести через интернет несколько тонн арбузов у ​​мошенника.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции области.

По словам правоохранителей, к ним с заявлением о мошенничестве обратился 31-летний житель Шостки. Заявитель рассказал правоохранителям, что нашел в Интернете объявление о продаже арбузов по очень привлекательной цене. Он связался по мобильному телефону с продавцом и договорился с ним о покупке бахчевых в крупном размере.

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“По договоренности сторон, как только нагруженный автомобиль пройдет взвешивание, покупатель должен перечислить половину стоимости товара на указанный номер банковской карточки. Покупатель через службу такси в Запорожской области снял грузовик и направил его на поле для загрузки арбузами. Через некоторое время ему позвонил продавец и сообщил, что машина уже прошла взвешивание, и он ждет предоплаты. Деньги житель Шостки перечислил на продиктованный ему бизнес-партнером номер банковской карточки. Однако уже через полчаса, связавшись с водителем грузовика, мужчина выяснил, что деньги к владельцу поля не дошли, а номер телефона продавца уже не отвечает“, - рассказали в полиции.

Сейчас правоохранители принимают меры по установлению личности мошенника и возврата денег обманутому покупателю. По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины “Мошенничество“.

Напомним, ранее была обнародована информация о том, как аферисты обманывают при аренде квартиры.

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Теги: арбуз, мошенник, Сумская область
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