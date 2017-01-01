Мошенники наживаются на "продаже" арбузов

Обмануть покупателей аферисты умудряются через Интернет.

Житель города Шостка Сумской области потерял более 15 000 гривен пытаясь приобрести через интернет несколько тонн арбузов у ​​мошенника.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции области.

По словам правоохранителей, к ним с заявлением о мошенничестве обратился 31-летний житель Шостки. Заявитель рассказал правоохранителям, что нашел в Интернете объявление о продаже арбузов по очень привлекательной цене. Он связался по мобильному телефону с продавцом и договорился с ним о покупке бахчевых в крупном размере.

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“По договоренности сторон, как только нагруженный автомобиль пройдет взвешивание, покупатель должен перечислить половину стоимости товара на указанный номер банковской карточки. Покупатель через службу такси в Запорожской области снял грузовик и направил его на поле для загрузки арбузами. Через некоторое время ему позвонил продавец и сообщил, что машина уже прошла взвешивание, и он ждет предоплаты. Деньги житель Шостки перечислил на продиктованный ему бизнес-партнером номер банковской карточки. Однако уже через полчаса, связавшись с водителем грузовика, мужчина выяснил, что деньги к владельцу поля не дошли, а номер телефона продавца уже не отвечает“, - рассказали в полиции.

Сейчас правоохранители принимают меры по установлению личности мошенника и возврата денег обманутому покупателю. По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины “Мошенничество“.

Напомним, ранее была обнародована информация о том, как аферисты обманывают при аренде квартиры.