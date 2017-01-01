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На Донбассе ликвидировали двоих боевиков, пытавшихся пробраться к опорнику ВСУ

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Боевиков ликвидировал украинский снайпер.
Боевики пытались устроить диверсию
Боевики пытались устроить диверсию
facebook.com/Viktoriya Rudenko

В зоне ООС ночью украинские военные ликвидировали двоих боевиков, которые пытались пробраться к опорному пункту ВСУ.

Об этом в Facebook написала военнослужащая ВСУ Виктория Руденко.

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“Решили два недоумка пройти незамеченными к нашему опорнику. В их недалеких мозгах вырисовывалась картина, где у них успешная диверсионная операция… Но не знали эти два червя, что чтобы они на себя не повесили, то в оптике (от друзей из США) наших снайперов они как новогодние елки. Не знали, и уже и не узнают. А в черных мешках оно им в принципе уже и не надо“, - говорится в сообщении.

Напомним, 24 июля в Минобороны сообщили, что в зоне проведения ООС при попытке выхода за линию столкновения на собственных минах подорвались диверсионно-разведывательная группа и саперы боевиков.

Ранее, офицер 53-й ОМБр ВСУ сообщал, что в зоне ООС подорвался на мине боевик Пахомов Максим “Спорт“ ДНР и еще четверо были ранены.

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Теги: Донбасс, ООС, война, БВСУ, боевики, снайпер, опорный пункт, ликвидация
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