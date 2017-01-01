Кузьмин подал заявление в НАБУ о "подкупе" Вселенского патриарха - СМИ

Экс заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин подал заявление в НАБУ касательно возможной кражи 15 млн долларов.

Об этом сообщает телеканал UA1 со ссылкой на пост Рената Кузьмин в Facebook.

“Как-то уж очень тихо прошла в Украине сенсационная новость об отказе Вселенского патриарха Варфоломея направить в Киев официальную делегацию для участия в праздновании 1030-летия Крещения Руси… По информации некоторых СМИ, причиной бойкота является то, что из собранных по команде Порошенко 25 млн $, за издание Томоса об автокефалии УПЦ, до Патриарха довезли лишь 10“ - написал Кузьмин.