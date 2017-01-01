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Во Львовской области поезд насмерть сбил мужчину

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Инцидент произошел в Жидачевском районе Львовской области.
Обстоятельства происшествия выясняет следствие
Обстоятельства происшествия выясняет следствие
informator.news

Во Львовской области, в Жидачевском районе, произошла железнодорожная трагедия. Под колесами поезда погиб мужчина, передает УНН со ссылкой на департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

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“25 июля в 1:05 в селе Бортники Жидачевского района пассажирским поездом №667 сообщением “Черновцы-Ковель“ был смертельно травмирован мужчина возрастом около 50 лет (личность погибшего устанавливается)“, - говорится в сообщении Департамента.

В связи с происшествием, поезд задержали на 30 минут. Обстоятельства происшествия устанавливает следствие.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве машинист и его помощник скрыли гибель женщины под колесами поезда, спрятали останки в холодильник и избавились от тела. 

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Теги: Львовская область, поезд, сбил насмерть, смерть
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