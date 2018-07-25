Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Из-за жары массово гибнет рыба в водоемах Одесской области

Комментариев: 1
При повышении температуры гниют водоросли, это повышает содержание сероводорода в воде, который токсичен для рыбы.
Из-за жары массово гибнет рыба в водоемах Одесской области
© dumskaya.net
Фото 1/6
  • Причина мора рыбы - жара
  • Причина мора рыбы - жара
  • Причина мора рыбы - жара
  • Причина мора рыбы - жара
  • Причина мора рыбы - жара
  • Причина мора рыбы - жара
Из-за жары массово гибнет рыба в водоемах Одесской области
Причина мора рыбы - жара
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Жители разных районов Одесской области сообщают о массовом море рыбы. В частности, такое явление наблюдают на берегах Хаджибейского лимана.

Об этом сообщает Думская.

Читай также: В озере на Теремках отравили 90% уток

“Наш корреспондент зафиксировала множество погибшей рыбы в селе Болгарка Раздельнянского района. В основном это пеленгас“, - говорится в сообщении.

Местные жители рассказали, что рыба всплыла в воскресенье, в 10 часов утра. По их мнению, это из-за сероводорода, который поднялся в результате повышения температуры.

Об этом же говорят и специалисты.

"Такой мор - обычное явление для середины лета. Повышение температуры вызывает размножение водорослей, которые потом гниют. Из-за этого в воде падает содержание кислорода и повышается концентрация сероводорода, который весьма токсичен для рыбы и других обитателей водоемов", — говорят в Госрыбагентстве.

Как сообщалось 25 июля, на курорте под Одессой в море слили фекалии.

Поделись:
Теги: рыба, водоемы, Одесская область
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Shurat44    25.07.2018, 12:23
Оценка:  0
Shurat44
Я тут читал на БМ по поводу слива и появления всяких "зловонных пятен" в Одессе и области, так что точно из-за жары гибнет рыба.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь