Из-за жары массово гибнет рыба в водоемах Одесской области

При повышении температуры гниют водоросли, это повышает содержание сероводорода в воде, который токсичен для рыбы.

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Жители разных районов Одесской области сообщают о массовом море рыбы. В частности, такое явление наблюдают на берегах Хаджибейского лимана.

Об этом сообщает Думская.

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“Наш корреспондент зафиксировала множество погибшей рыбы в селе Болгарка Раздельнянского района. В основном это пеленгас“, - говорится в сообщении.

Местные жители рассказали, что рыба всплыла в воскресенье, в 10 часов утра. По их мнению, это из-за сероводорода, который поднялся в результате повышения температуры.

Об этом же говорят и специалисты.

"Такой мор - обычное явление для середины лета. Повышение температуры вызывает размножение водорослей, которые потом гниют. Из-за этого в воде падает содержание кислорода и повышается концентрация сероводорода, который весьма токсичен для рыбы и других обитателей водоемов", — говорят в Госрыбагентстве.

Как сообщалось 25 июля, на курорте под Одессой в море слили фекалии.