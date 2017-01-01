ДТП в Черкассах с семьей полицейского: появились новые подробности

Выяснилось, что пьяным в BMW, сбившей насмерть женщину и ее сына, сидел не пассажир, а водитель.

В ДТП в Черкассах погибла жена и сын инспектора областного управления Национальной полиции.

Как сообщает Обозреватель, со ссылкой на собственные источники, в момент трагедии правоохранитель находился недалеко.

“Узнав, что в аварию попала женщина с ребенком, мужчина начал звонить жене, но трубку никто не брал. Вскоре полицейский узнал, что его жена и ребенок погибли“, - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что водитель с места происшествия сбежал, а в салоне машины находился пассажир с признаками алкогольного опьянения. Однако выяснилось, что это был не пассажир, а водитель. Его опознали очевидцы аварии. С места происшествия сбежал пассажир авто.

В полиции области сообщили, что пьяный водитель-виновник уже задержан.

Также установлено, что водитель BMW с харьковской регистрацией ранее был замечен в подобном нарушении - он скрывался с места аварии и находился в розыске.

Напомним, 24 июля в Черкассах водитель BMW влетел в Fiat, в результате чего последний отлетел и сбил насмерть на пешеходном переходе женщину с 6-летним ребенком.