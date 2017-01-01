В Запорожской области автокран провалился под асфальт
Вскоре после ЧП автокран убрали с проезжей части с помощью спецтехники.
В Запорожской области автокран провалился под асфальт
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В Запорожской области автокран провалился под асфальт
Автокран провалился под асфальт
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В городе Мелитополь Запорожской области автокран провалился под асфальт.
Об этом сообщает портал 0619 со ссылкой на очевидцев.
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Происшествие произошло на улице Строительной. По неизвестным причинам заднее колесо крана провалилось под асфальт. Машину эвакуировали с помощью спецтехники.
Как сообщалось 17 июля, в Тернополе просел асфальт - провалились пожарные, ехавшие на вызов.