Вскоре после ЧП автокран убрали с проезжей части с помощью спецтехники.

В Запорожской области автокран провалился под асфальт

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В Запорожской области автокран провалился под асфальт

В городе Мелитополь Запорожской области автокран провалился под асфальт.

Об этом сообщает портал 0619 со ссылкой на очевидцев.

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Происшествие произошло на улице Строительной. По неизвестным причинам заднее колесо крана провалилось под асфальт. Машину эвакуировали с помощью спецтехники.

Автокран провалился под асфальт 0619.com.ua

Автокран провалился под асфальт 0619.com.ua

Как сообщалось 17 июля, в Тернополе просел асфальт - провалились пожарные, ехавшие на вызов.