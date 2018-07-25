ДТП с Hummer в Киеве: стали известны подробности о мажоре-водителе

Виновнику смерти девочки Кириллу Островскому уже объявили о подозрении.

Водителем автомобиля Hummer, который сбил насмерть 10-летнюю девочку на столичном бульваре Леси Украинки, оказался 23-летний Кирилл Островский - в прошлом успешный боксер и даже в определенных кругах узнаваемый бизнесмен, который с радостью давал интервью и рассказывал о своих победах.

Как сообщает Обозреватель, проверка личности установила, что Островский является предпринимателем, занимающимся выпечкой низкокалорийных сладостей.

Его предположительная страница в соцсети Facebook практически пустая: есть только одна фотография, где молодой Кирилл сидит на мотоцикле. Ни “лайков“, ни списка друзей и подписчиков на странице уже нет.

Островскому грозит 8 лет лишения свободы facebook/Кирилл Островский

Ни в Instagram, ни ВКонтакте профили Островского или оперативно удалились, или давно не существовали.

В 2014 году Кирилл Островский дал интервью деловому изданию Капитал, где рассказал о производстве так называемых фитнес-десертов под брендом Fit&Sweet. На фотографии в материале улыбающийся Кирилл стоит рядом с витриной сладостей собственного производства.

На данный момент виновник в изоляторе capital.ua

В интервью Кирилл рассказал, что для начала своего дела ему хватило всего лишь 150 000 гривен. Указывается также, что продвижение бизнеса начиналось в социальных сетях. Однако сейчас активный профиль этого бренда в интернете закрыт. В Facebook одноименная страница числится за производством в России.

Согласно Единому реестру физических лиц-предпринимателей Украины, некий Кирилл Олегович Островский, проживающий в Оболонском районе Киева, занимается розничной торговлей овощей, фруктов и кондитерских изделий в специализированных магазинах. Известно также, что как ФЛП Островский зарегистрировал себя в 2012 году.

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В столичной прокуратуре сообщили, что Островскому уже объявлено подозрение в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

Отмечается, что он грубо игнорируя правила дорожного движения, а именно красный сигнал светофора, совершил наезд на девочку, которая переходила дорогу на регулируемом пешеходном переходе.

Островскому грозит до 8 лет лишения свободы. Также решается вопрос о дополнительной квалификации его действий по ст. 135 УК Украины (оставление в опасности).

Прокуратура готовит ходатайство об избрании водителю меры пресечения в виде содержания под стражей и аресте автомобиля.

Начальник Нацполиции Киева Андрей Кирищенко в эфире 112 Украина заявил, что задержанный находится в следственном изоляторе.

Напомним, 24 июля в Черкассах на перекрестке улиц Вячеслава Черновола и Чайковского водитель BMW влетел в Fiat, в результате чего последний отлетел и сбил насмерть на пешеходном переходе женщину с 4-летним ребенком.