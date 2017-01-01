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Во Львовской области отец нашел мертвым 12-летнего сына

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Что привело к смерти мальчика, неизвестно. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Полиция устанавливает обстоятельства трагедии
Полиция устанавливает обстоятельства трагедии
focus.ua

Во Львовской области, в Стрыйском районе было обнаружено тело 12-летнего мальчика без признаков жизни. Страшную находку обнаружил отец ребенка. Об этом сообщает ГУ Нацполиции во Львовской области. 

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“В Стрыйский отдел полиции 24 июля в 16:34 поступило сообщение о том, что в одном из сел Стрыйского района в хозяйственной постройке отец обнаружил тело без признаков жизни своего 12-летнего сына. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства“, - сообщили в полиции.  Отмечается, что признаков насильственной смерти на теле ребенка не было. 

Напомним, в ночь на 25 июля во Львовской области поезд насмерть сбил мужчину.  

 

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Теги: Львов, смерть ребенка, полиция
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