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ДТП в Черкассах с семьей полицейского: появилось видео трагедии

Комментариев: 1
В ДТП погибла жена и 4-летний сын полицейского, в прошлом бойца АТО.
Виновник аварии уже задержан
Виновник аварии уже задержан
скриншот из видео

В Сети опубликовали видеозапись момента трагедии с камер наблюдения.

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На видео видно как автомобиль сбивает на пешеходном переходе женщину и ребенка, после чего переезжает своих жертв колесами. 

ВНИМАНИЕ! Видео содержит шокирующие кадры!

Напомним, 24 июля в Черкассах водитель BMW влетел в Fiat, в результате чего последний отлетел и сбил насмерть на пешеходном переходе женщину с 4-летним ребенком.

Позднее выяснилось, что погибли жена и сын инспектора областного управления Национальной полиции. Виновник ДТП на момент совершения был пьяным а его пассажир сбежал с места аварии.

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Теги: Черкассы, ДТП, женщина, ребенок, сбил насмерть, BMW, полиция, пьяный, видео
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Комментариев (1)
GhostX    25.07.2018, 13:43
Оценка:  +1
GhostX
Bigmir.....а не пошли бы вы в Ж.О.П.У. вместе с рекламой в видеороликах
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