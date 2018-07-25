ДТП в Черкассах с семьей полицейского: появилось видео трагедии

В ДТП погибла жена и 4-летний сын полицейского, в прошлом бойца АТО.

В Сети опубликовали видеозапись момента трагедии с камер наблюдения.

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На видео видно как автомобиль сбивает на пешеходном переходе женщину и ребенка, после чего переезжает своих жертв колесами.

ВНИМАНИЕ! Видео содержит шокирующие кадры!

Напомним, 24 июля в Черкассах водитель BMW влетел в Fiat, в результате чего последний отлетел и сбил насмерть на пешеходном переходе женщину с 4-летним ребенком.

Позднее выяснилось, что погибли жена и сын инспектора областного управления Национальной полиции. Виновник ДТП на момент совершения был пьяным а его пассажир сбежал с места аварии.