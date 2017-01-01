В Житомирской области семью фермера пытали утюгом, чтобы ограбить
В Житомирской области жестоким пыткам подверглась семья директора местного аграрного предприятия. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на отдел коммуникации областной полиции.
Преступление совершено в ночь на среду, 25 июля, в Бердичевском районе. Четверо преступников в масках ограбили семью фермера, проникнув в его дом около 03:00.
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“Угрожая физической расправой, злоумышленники связали хозяйку - женщину, 1955 года рождения, ее дочь, зятя и двух несовершеннолетних внуков, которые в тот момент тоже находились в доме“, рассказали в полиции.
Отмечается, что к пострадавшим применялись пытки горячим утюгом, пока те не рассказали, где хранятся деньги и другие ценности, после чего злоумышленники скрылись.
“Поскольку преступление совершено только несколько часов назад, другой информации пока нет, полиция устанавливает все обстоятельства, выясняет личности грабителей, а также размер нанесенных семье убытков“, - отметили в полиции.
Детали преступления правоохранители обещают сообщить позже. Расследование инцидента продолжается.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Черниговской области грабители пытали священника и его жену, требуя 10 тысяч долларов.