Конфликт интересов по Андрею Павелко можно установить из открытых реестров - адвокат

Как сообщила на своей странице Общественная организация “Инициативы будущего“ их адвокат Олег Скупинский “за один день проделал ту роботу, которую НАПК не может завершить уже третий месяц, доказав наличие реального конфликта интересов по Андрею Васильевичу Павелко используя открытые реестры и информацию с официальных сайтов, описав все в своем блоге“

Так, в соответствии со ст. 25 Закона Украины “О противодействии коррупции“ народным депутатам строго запрещено входить в состав правления, прочих исполнительных или контролирующих органов, наблюдательных советов предприятия или организации, которые имеют целью получение прибыли.

Согласно данным Швейцарского коммерческого реестра, которые являются открытыми, Андрей Васильевич Павелко с 05.10.2017 г. является членом Совета директоров компании UEFA Events SA.

Факт того, что UEFA Events SA является прибыльной организацией подтверждается с помощью данных того же Швейцарского коммерческого реестра и Устава самого UEFA Events SA, однако НАПК в рамках проверки уже третий месяц не может установить эти факты.

Как пишет в своем блоге адвокат: “Не видеть прибыльного характера второго места работы господина Павелко может только слепой. Мне от чего-то кажется, что Вам кое-кто нашептывает, что Вы памятник, и Вас никто не посадит.

Если так, то добро пожаловать в клуб. Под руководством Андрея Васильевича работает самый большой в стране клуб памятников. Там больше десяти руководителей Федерации Футбола Украины, сотрудники “ФФУ Продакшн“ и “Спорт Технология“, руководство Минрегионбуда и Облгосадминистраций по всей стране. У всех, благодаря электронной переписке, которую внимательно изучает НАБУ, от 7 до 12 с конфискацией. Но конечно же они все памятники. Кто же их посадит?“.

Напомним, ранее сообщалось, что НАПК умышленно затягивает составление админпротоколов по главе бюджетного комитета ВРУ Павелко, чтобы позволить ему избежать ответственности.