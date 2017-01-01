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Под Мариуполем на мине вновь подорвался трактор

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Мужчина получил осколочные ранения ног.
Пострадавший был был госпитализирован в больницу Мариуполя
Пострадавший был был госпитализирован в больницу Мариуполя
dn.npu.gov.ua

В Донецкой области возле села Гранитное Волновахского района 24 июля 47-летний мужчина был ранен из-за подрыва трактора на взрывном устройстве. 

Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

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“Вызов в полицию поступил вчера в 20:30 от медиков. Известно, что пострадавший работает механизатором у одного из местных фермеров. В тот день он выполнял полевые работы и наткнулся на взрывное устройство“, - говорится в сообщении.

Мужчина с осколочными ранениями ноги был госпитализирован в больницу Мариуполя.

По данному факту следственными Волновахского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.

Мужчина работает механизатором у одного из местных фермеров
Мужчина работает механизатором у одного из местных фермеров
dn.npu.gov.ua

Трактор наехал на мину
Трактор наехал на мину
dn.npu.gov.ua

Как сообщалось 23 июля, в Мариуполе во время работ в поле подорвался трактор.

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Теги: трактор, мина, Донецкая область
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