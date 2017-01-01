В Житомире пациент покончил с собой, выпрыгнув из окна больницы

Полиция выясняет обстоятельства трагедии.

Мужчина выкинулся в окно на шестом этаже здания max-well.com

В Житомире в результате падения из окна шестого этажа областной клинической больницы имени Гербачевского выпрыгнул больной, который проходил лечение. Трагедия произошла 24 июля около 18.20.

Об этом сообщает Униан со ссылкой на полицию.

Читай также: В Трускавце мужчина выпрыгнул из окна больницы

По предварительной информации, житель Бердичева, 1966 года, выпрыгнул из окна больницы и разбился. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть мужчины, по данному факту полиция проводит проверку.

Причины, побудившие мужчину к такому поступку, устанавливаются.

Как сообщалось 12 июня, во Львове из окна больницы выбросился 81-летний старик.