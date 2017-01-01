Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Житомире пациент покончил с собой, выпрыгнув из окна больницы

Комментариев: 0
Полиция выясняет обстоятельства трагедии.
Мужчина выкинулся в окно на шестом этаже здания
Мужчина выкинулся в окно на шестом этаже здания
max-well.com

В Житомире в результате падения из окна шестого этажа областной клинической больницы имени Гербачевского выпрыгнул больной, который проходил лечение. Трагедия произошла 24 июля около 18.20.

Об этом сообщает Униан со ссылкой на полицию.

Читай также: В Трускавце мужчина выпрыгнул из окна больницы

По предварительной информации, житель Бердичева, 1966 года, выпрыгнул из окна больницы и разбился. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть мужчины, по данному факту полиция проводит проверку.

Причины, побудившие мужчину к такому поступку, устанавливаются.

Как сообщалось 12 июня, во Львове из окна больницы выбросился 81-летний старик.

Поделись:
Теги: больница, самоубийство, Житомир
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь