В Херсоне поезд разрезал мужчину пополам

Как мужчина оказался на путях и почему трагедия стала возможной, пока неизвестно.

В Херсоне на железнодорожной колее обнаружили труп мужчины, который попал под поезд.

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Соответствующие фото в среду, 25 июля, публикует Херсон online.

Отмечается, что труп нашли вблизи мостов над дорогой.

Личность погибшего устанавливается khersonline.net

Напомним, 4 июня в Харькове бросился под трамвай молодой мужчина. Он получил серьезные травмы, но выжил.

Ранее, 16 мая, под Кременчугом на перегоне Крюков на Днепре - Бурты, 11-летнему школьнику-зацеперу вагон грузового поезда отрезал ногу.