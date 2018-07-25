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В Херсоне поезд разрезал мужчину пополам

Комментариев: 2
Как мужчина оказался на путях и почему трагедия стала возможной, пока неизвестно.
На месте происшествия работает полиция
На месте происшествия работает полиция
khersonline.net

В Херсоне на железнодорожной колее обнаружили труп мужчины, который попал под поезд.

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Соответствующие фото в среду, 25 июля, публикует Херсон online.

Отмечается, что труп нашли вблизи мостов над дорогой.

Личность погибшего устанавливается
Личность погибшего устанавливается
khersonline.net

Напомним, 4 июня в Харькове бросился под трамвай молодой мужчина. Он получил серьезные травмы, но выжил.

Ранее, 16 мая, под Кременчугом на перегоне Крюков на Днепре - Бурты, 11-летнему школьнику-зацеперу вагон грузового поезда отрезал ногу.

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Теги: Херсон, поезд, труп, мужчина, разрезал
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Комментариев (2)
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Агент_Смитт    25.07.2018, 14:55
Оценка:  0
Агент_Смитт
В Украине стало больше счасливых людей, которые с легкостью прощаются с жизнью.
Kostos    25.07.2018, 14:48
Оценка:  -2
Kostos
БМ, а без хвото можно? А придуприждать, не?
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