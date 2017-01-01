В Тернополе у здания ОГА образовался "гейзер"

Центр Тернополя после ливня затопило, а возле здания облгосадминистрации образовался так называемый гейзер.

скриншот из видео

Вода бьет из-под канализационного люка скриншот из видео

В Тернополе из-за непрекращающегося ливня, который начался ночью в среду, 25 июля, улицы города буквально затопило. Возле здания облгосадминистрации образовался “фонтан“.

Потоп у здания ОГА Тернополя 1 0:00 / 00:20

Многие улицы города подтоплены, в частности напротив здания ОГА появился “гейзер“.

Потоп у здания ОГА Тернополя 2 0:00 / 00:20

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На опубликованных видео видно, как из-под канализационного люка у здания ОГА фонтаном бьет вода.

Напомним, 24 июля в Николаеве сильный ливень затопил Центральный проспект. На пересечении улицы Малая Морская и проспекта Центрального в большом потоке воды автомобили буквально плавали.

Ранее, 23 июля дождливая погода в Киеве превратила улицы и дороги в реки, водой затопило Левобережную.