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В Тернополе у здания ОГА образовался "гейзер"

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Центр Тернополя после ливня затопило, а возле здания облгосадминистрации образовался так называемый гейзер.
Вода бьет из-под канализационного люка
Вода бьет из-под канализационного люка
скриншот из видео

В Тернополе из-за непрекращающегося ливня, который начался ночью в среду, 25 июля, улицы города буквально затопило. Возле здания облгосадминистрации образовался “фонтан“.

Потоп у здания ОГА Тернополя 1
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Многие улицы города подтоплены, в частности напротив здания ОГА появился “гейзер“.

Потоп у здания ОГА Тернополя 2
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На опубликованных видео видно, как из-под канализационного люка у здания ОГА фонтаном бьет вода.

Напомним, 24 июля в Николаеве сильный ливень затопил Центральный проспект. На пересечении улицы Малая Морская и проспекта Центрального в большом потоке воды автомобили буквально плавали.

Ранее, 23 июля дождливая погода в Киеве превратила улицы и дороги в реки, водой затопило Левобережную. 

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Теги: Тернополь, ОГА, непогода, дождь, ливень, канализация, труба, прорыв
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