В Украине за год стало больше счастливых людей - опрос

Исследование провел Киевский международный институт Социологии.

Украина стала счастливее. За год в стране увеличилось количество людей, которые подтверждают, что счастливы и довольны жизнью. Об этом свидетельствуют результаты соответствующего опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии. Данные исследования передает УНН.

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“Более половины жителей Украины считают себя счастливыми. Согласно результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, в мае 2018 года счастливыми или скорее счастливыми себя чувствовали 63% жителей Украины, 16% чувствовали себя частично счастливыми, частично нет, и 17% - несчастными или скорее не счастливыми“, - говорится в сообщении.



Так, по сравнению с прошлым годом доля счастливых увеличилась на 10 процентных пунктов, с 53% в мае 2017 года до 63% в мае 2018 года.



Методом личного интервью (CAPI- опрос с помощью компьютера, без бумажных анкет) опрошено 2025 респондентов, проживающих в 108 населенных пунктах всех областей Украины (кроме АР Крым) по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что, согласно данным опроса, в Украине 70% мужчин уверены, что место женщины - у плиты.