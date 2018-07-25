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В Украине за год стало больше счастливых людей - опрос

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Исследование провел Киевский международный институт Социологии.
Украинцы за год стали счастливее, утверждают социологи
Украинцы за год стали счастливее, утверждают социологи
depositphotos.com

Украина стала счастливее. За год в стране увеличилось количество людей, которые подтверждают, что счастливы и довольны жизнью. Об этом свидетельствуют результаты соответствующего опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии. Данные исследования передает УНН.

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“Более половины жителей Украины считают себя счастливыми. Согласно результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, в мае 2018 года счастливыми или скорее счастливыми себя чувствовали 63% жителей Украины, 16% чувствовали себя частично счастливыми, частично нет, и 17% - несчастными или скорее не счастливыми“, - говорится в сообщении. 

Так, по сравнению с прошлым годом доля счастливых увеличилась на 10 процентных пунктов, с 53% в мае 2017 года до 63% в мае 2018 года. 

Методом личного интервью (CAPI- опрос с помощью компьютера, без бумажных анкет) опрошено 2025 респондентов, проживающих в 108 населенных пунктах всех областей Украины (кроме АР Крым) по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. 

Напомним, ранее сообщалось, что, согласно данным опроса, в Украине 70% мужчин уверены, что место женщины - у плиты. 

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Теги: Украина, счастье, опрос, социологи, социологические опросы
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Комментариев (2)
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КиевТроещина1989    25.07.2018, 14:57
Оценка:  +4
КиевТроещина1989
Опрос проводили в семьях депутатов и кабмина?
Хулиганка*    25.07.2018, 15:09
Оценка:  +2
Хулиганка*
Или тех, кто благополучно свалил из страны
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