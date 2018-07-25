Убийство родни Януковича: в суд передали дело подозреваемых ветеранов АТО

В жестоком убийстве семьи кума Януковича подозреваются добровольцы Донбасса. Владимира и Ларису Дегтяренко зарезали вместе с сыном Валерием.

Прокуратура Донецкой области утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении преступной группы по обвинению в совершении в ночь с 5 на 6 декабря прошлого года умышленного убийства трех человек (семьи кума экс-президента Украины Виктора Януковича) в пгт. Великая Новоселка Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

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“Установлено, что в декабре 2017 года трое злоумышленников из корыстных побуждений и на почве неприязненных отношений к потерпевшим в темное время суток зашли в здание последних, где, угрожая огнестрельным оружием, положили людей на пол, связали им руки и с помощью ножа по очереди убили мужчину, женщину и парня 1995 года рождения“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что после этого подозреваемые похитили вещи убитых и скрылись. Впоследствии их задержали правоохранители. При осмотре местности прокурор нашел предполагаемое орудие убийства - нож, который злоумышленники закопали в лесопосадке.

В прокуратуре добавляют, что во время досудебного расследования один из задержанных признался в совершении тройного убийства и рассказал все обстоятельства.

По результатам досудебного расследования уголовного производства подозреваемым сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных п.п. 1, 4, 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 4 ст. 187 (разбой), ст. 257 (бандитизм), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Как сообщалось в феврале, полиция задержала подозреваемых в совершении жестокого тройного убийства, которое произошло в декабре прошлого года в пгт Великая Новоселка Донецкой области - ими оказались ветераны АТО.