Застройщик под прикрытием титушек вырезал часть Гостомельского леса

Полиция и прокуратура обратились в суд из-за незаконной вырубки в Киевской области.

В лесной части пгт Гостомель вдоль Варшавской трассы 24 июля под прикрытием нескольких десятков неизвестных молодых людей спортивного телосложения неизвестный застройщик срезал сосны.

Об этом сообщает местное издание gostomel.net.ua со ссылкой на очевидцев происшествия.

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Так, группа молодых людей спортивной внешности с плакатами “Остановим рейдерский захват частной территории“ окружили участок леса, чтобы местные жители не смогли препятствовать уничтожению деревьев. В течение короткого промежутка времени на глазах у жителей близлежащего ЖК Чешский двор были уничтожены почти все деревья на лесном участке.

Люди пытались остановить безобразие, но безуспешно. На место происшествия была вызвана полиция.

“Ребятам лет 16-20. Все спортивного телосложения. Говорят, что они инвесторы. Требуют не мешать законному строительству“, - комментирует автор видео Елена Масон.

Участок был передан частному застройщику по инициативе дочери поселкового головы Гостомеля соцсети

Издание отмечает, что данный участок был передан по инициативе Надежды Дудник (дочь поселкового головы Гостомеля Юрия Прилипко) в руки частного застройщика.

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Как сообщил в комментарии Цензор.НЕТ начальник отдела коммуникации полиции Киевской области Николай Жукович, прибывшие на место вырубки правоохранители собрали свидетельства местных жителей и предприняли меры, чтобы унять конфликт между гостомельчанами и неизвестными молодыми людьми. Кроме того представителя застройщика попросили предоставить документы на данный участок, на что был получен отказ.

“В связи с этим, нами и прокуратурой было принято решение обратиться в суд, чтобы наложить арест на данный участок. Заседание должно состояться сегодня“, - сказал Жукович, добавив, что в случае если застройщик не явится на заседание суда и не предостваит разрешительные документы на землю, будет произведена оценка причененного ущерба с последующим привлечением его к ответственности.

Как сообщалось 19 июля, появились скандальные данные о фальсификации в расследовании о вырубке лесов.