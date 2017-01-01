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Пограничники сняли, как белорусские кабаны-нелегалы сбежали в Литву

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"Нарушение границы" засняли литовские камеры наблюдения.
Пограничники насчитали более 60 хрюшек
Пограничники насчитали более 60 хрюшек
скриншот из видео

На границе Литвы с Белоруссией в районе Свенчан границу пересекли десятки кабанов.

Видео, снятое камерой наблюдения, опубликовала Государственная пограничная служба Литвы.

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На кадрах видно, как более 60 диких кабанов перебегают из одной страны в другую. Пока взрослые особи стояли на обзорных точках, малыши группами пересекали границу.

“На службе пограничники должны быть предельно бдительными. Бдительны ли вы? Попробуйте сосчитать, сколько хрюшек“, - написали литовские пограничники.

Как сообщалось, в 2016 году в Китае шествие 20 тыс уток через дорогу вызвало коллапс.

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Теги: животные, Литва, Беларусь
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