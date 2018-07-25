Укравтодор объяснил, почему в ремонтном плане оказались дороги ОРЛО
Государственная служба автомобильных дорог Укравтодор уверяет, что никаких намерений финансировать ремонт дорог на оккупированной боевиками территории Луганской области не было.
“Учитывая правовой статус Донецкой и Луганской областей, планирование работ по эксплуатационному содержанию дорог осуществляется в отношении всей протяженности дорог. Именно поэтому при планировании работ на год в перечень дорог включаются все дороги области“, - объяснили в пресс-службе Укравтодора.
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Там отметили, что бюджетные средства при этом используются на ремонт и содержание дорог исключительно на подконтрольной правительству территории.
“Как показывает практика прошлых лет, заложенные в начале года средства во второй половине года перераспределяются на выполнение работ исключительно в пределах подконтрольных территорий... Ни одна из общественных организаций влияния на эти процессы не имела и не имеет. Просим не манипулировать на темах, которые являются чувствительными для общества“, - говорится в сообщении.
Касательно работ в Луганской области в автодоре одобавили, что по состоянию на 25 июля из госбюджета выделено 128,1 млн грн на финансирование 8 объектов, из местного бюджета 81,5 млн грн - на 5 объектов.
“Все эти объекты находятся на подконтрольной Украине территории“, - подчеркнули в пресс-службе.
Напомним, 25 июня советник главы Укравтодора Александр Кава заявил, что на капитальный ремонт всех дорог в Украине, соединяющих населенные пункты, необходимо выделить два триллиона гривен.