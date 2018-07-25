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Укравтодор объяснил, почему в ремонтном плане оказались дороги ОРЛО

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В Укравтодоре заявили, что бюджетные деньги пойдут на ремонт дорог на подконтрольной Украине части Донбасса.
На ремонт дорог Луганской области выделено 209,6 млн грн
На ремонт дорог Луганской области выделено 209,6 млн грн
livejournal.com

Государственная служба автомобильных дорог Укравтодор уверяет, что никаких намерений финансировать ремонт дорог на оккупированной боевиками территории Луганской области не было.

“Учитывая правовой статус Донецкой и Луганской областей, планирование работ по эксплуатационному содержанию дорог осуществляется в отношении всей протяженности дорог. Именно поэтому при планировании работ на год в перечень дорог включаются все дороги области“, - объяснили в пресс-службе Укравтодора.

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Там отметили, что бюджетные средства при этом используются на ремонт и содержание дорог исключительно на подконтрольной правительству территории.

“Как показывает практика прошлых лет, заложенные в начале года средства во второй половине года перераспределяются на выполнение работ исключительно в пределах подконтрольных территорий... Ни одна из общественных организаций влияния на эти процессы не имела и не имеет. Просим не манипулировать на темах, которые являются чувствительными для общества“, - говорится в сообщении.

Касательно работ в Луганской области в автодоре одобавили, что по состоянию на 25 июля из госбюджета выделено 128,1 млн грн на финансирование 8 объектов, из местного бюджета 81,5 млн грн - на 5 объектов.

“Все эти объекты находятся на подконтрольной Украине территории“, - подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, 25 июня советник главы Укравтодора Александр Кава заявил, что на капитальный ремонт всех дорог в Украине, соединяющих населенные пункты, необходимо выделить два триллиона гривен. 

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Теги: Укравтодор, план, ремонт, дороги, Донбасс, ЛНР, ДНР, ОРЛО
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Комментариев (3)
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Alex_Shadow    25.07.2018, 17:23
Оценка:  0
Alex_Shadow
Чего минусуете? На Майдане не было и слова про разделение страны. Всякие народные республики и Новороссию начали делать у себя люди с востока страны. Как и звать русский мир. Пусть наслаждаются - русский мир пришел.
Olga5505    25.07.2018, 16:52
Оценка:  0
Olga5505
Эти уроды бросались на наши танки называют нас хунтой а мы этим ублюдкам дороги с наших налогов ремонтируем пускай дороги сами протаптывают достало что все сними няньчаться
Alex_Shadow    25.07.2018, 17:20
Оценка:  0
Alex_Shadow
И пенсии туда же!
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