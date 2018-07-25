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Пляж на "курорте ДНР" загажен зеленой вонючей жижей

Комментариев: 2
Отдыхающие обсуждают ситуацию в соцсетях.
Пляж на "курорте ДНР" загажен зеленой вонючей жижей

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У берегов единственного курорта на временно неподконтрольной Киеву территории Донбасса – Седово, вода окрасилась в зеленый цвет.

Об этом, в частности, сообщается в Twitter-аккаунте БыльБылева, передает Апостроф.

“Купальники изнутри также позеленели, и под струей проточной воды с них текла зелёная вода, как будто выпачканы акварельной краской. Такого резкого цветения моря раньше не видели и очень сомневаемся, что это природное явление“, - говорится в сообщении.

На снимке действительно можно увидеть, что вода в водоеме окрасилась в такой зеленый цвет, который вряд ли мог быть следствием цветения водорослей.

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“И без того печальный пляж единственного “курорта ДНР“ Седово загажен какой-то ужасно вонючей жижей. По всей видимости, это братская помощь Российской Федерации, которую по реке Дон сливают в Азовское море“, - комментируют необычный цвет воды в Twitter-аккаунте Фосфорная Горловка.

Как сообщалось 25 июля, из-за жары массово гибнет рыба в водоемах Одесской области.

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Теги: эколгия, Донецкая область, пляж
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Комментариев (2)
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Olga5505    25.07.2018, 16:53
Оценка:  +3
Olga5505
За что боролись на то и напоролись гавну к гавно
diver117    25.07.2018, 16:42
Оценка:  +4
diver117
Проверки на блок-постах с длинющими очередями на несколько часов, чтобы проехать в Седово,
строящие по беспределу отдыхающих вояки и менты с их коммендантским часом,
бетонный берег с совдеповскими базами,
а теперь еще и говняная зелень вместо воды в море ...

Романтика
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