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Киевлян предупредили об отключениях света за долги

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О возможном отключении должника будут уведомлять за 10 дней. А за повторное подключение будет взиматься дополнительная плата.
От населения требуют проводить расчет до 20 числа
От населения требуют проводить расчет до 20 числа
depositphotos.com

Киевлян предупреждают об изменении правил расчета за электронергию, в соответствии с которыми, расчет должен проводиться не позднее 20 числа следующего месяца.

Об этом предупреждает ЧАО ДТЭК Киевские электросети.

Отмечается, что в случае задолженности потребителей будут отключать от электроэнергии.

“Национальная комиссия приняла новые Правила розничного рынка электрической энергии, по которым работают все участники энергорынка - как клиенты, так и энергопоставщики. Нацрегулятором сокращены предельные сроки ежемесячной оплаты для клиентов, а также условия отключения должников“, - отметили в компании.

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Как сообщили в ДТЭК, согласно новым правилам, оплату потребитель должен вносить не позднее 20 числа следующего месяца, если договором не установлен иной срок. Счет за услуги оплачивается в течение 10 рабочих дней со дня его получения бытовым потребителем, 5 - небытовым. Либо в иной срок, предусмотренный договором, но не позднее 20 календарных дней после окончания расчетного периода.

“ДТЭК Киевские электросети обращает внимание клиентов на новые сроки ежемесячной оплаты и условия отключения, установленные в Правилах Национальным регулятором. Чтобы не стать заложником ситуации и случайно не оказаться в числе должников, потребителям, в первую очередь, следует знать предельные сроки расчетов за потребленную электроэнергию“, - отметили в ДТЭК.

В компании также подчеркнули, что будут предупреждать должников об отключении.

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Согласно правилам, уведомление об отключении будет проводиться за десять дней.

“Для возобновления поставок необходимо погасить существующую задолженность, а также расходы на повторное подключение“, - добавили в компании.

Как сообщалось, постановление НКРЕКП Об утверждении Правил розничного рынка электрической энергии было принято в марте 2018 года.

Ранее сообщалось, что Киевэнерго совместно с исполнительной службой начали проводить рейды по квартирам жителей столицы, которые имеют долги за тепло.

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Теги: электроэнергия, электричество, долги, ЧАО ДТЭК Киевские электросети
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