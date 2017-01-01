Киевлян предупредили об отключениях света за долги

О возможном отключении должника будут уведомлять за 10 дней. А за повторное подключение будет взиматься дополнительная плата.

От населения требуют проводить расчет до 20 числа depositphotos.com

Киевлян предупреждают об изменении правил расчета за электронергию, в соответствии с которыми, расчет должен проводиться не позднее 20 числа следующего месяца.

Об этом предупреждает ЧАО ДТЭК Киевские электросети.

Отмечается, что в случае задолженности потребителей будут отключать от электроэнергии.

“Национальная комиссия приняла новые Правила розничного рынка электрической энергии, по которым работают все участники энергорынка - как клиенты, так и энергопоставщики. Нацрегулятором сокращены предельные сроки ежемесячной оплаты для клиентов, а также условия отключения должников“, - отметили в компании.

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Как сообщили в ДТЭК, согласно новым правилам, оплату потребитель должен вносить не позднее 20 числа следующего месяца, если договором не установлен иной срок. Счет за услуги оплачивается в течение 10 рабочих дней со дня его получения бытовым потребителем, 5 - небытовым. Либо в иной срок, предусмотренный договором, но не позднее 20 календарных дней после окончания расчетного периода.

“ДТЭК Киевские электросети обращает внимание клиентов на новые сроки ежемесячной оплаты и условия отключения, установленные в Правилах Национальным регулятором. Чтобы не стать заложником ситуации и случайно не оказаться в числе должников, потребителям, в первую очередь, следует знать предельные сроки расчетов за потребленную электроэнергию“, - отметили в ДТЭК.

В компании также подчеркнули, что будут предупреждать должников об отключении.

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Согласно правилам, уведомление об отключении будет проводиться за десять дней.

“Для возобновления поставок необходимо погасить существующую задолженность, а также расходы на повторное подключение“, - добавили в компании.

Как сообщалось, постановление НКРЕКП Об утверждении Правил розничного рынка электрической энергии было принято в марте 2018 года.

Ранее сообщалось, что Киевэнерго совместно с исполнительной службой начали проводить рейды по квартирам жителей столицы, которые имеют долги за тепло.