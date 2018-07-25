Проект является одним из победителей конкурса регионального развития Минрегиона.

На реализацию проекта уже получено около 12 млн грн

На деньги ЕС под Львовом на 38 га создадут историко-культурный парк

На деньги ЕС под Львовом на 38 га создадут историко-культурный парк

В 20 километрах от Львова находится крупное село Звенигород - одна из трех княжеских столиц, где в XI-XII веках начиналась государственность Галицко-Волынского княжества.

Об этом сообщает Zik.

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После уничтожения Звенигорода монголами в 1241 году - он буквально исчез, однако под землей остались древние валы городища, много важных памятников истории и культуры. Именно поэтому, в 2018 году на территории памятника археологии национального значения начнется создание первого в Украине историко-культурного парка, который будет называться Древний Звенигород. Проект является одним из победителей конкурса проектов регионального развития Минрегиона и получил на реализацию около 12 млн грн в рамках секторальной бюджетной поддержки ЕС.

Историко-культурный парк создадут на площади около 38 га. Инициатором и заказчиком проекта является департамент архитектуры и развития градостроительства Львовской областной государственной администрации.

Авторы проекта уверяют, что посетители будущего парка смогут увидеть элементы археологического наследия древнего Звенигорода. В частности, старые церкви, княжеский детинец, хозяйственные постройки и оборонительные укрепления, которые можно будет рассматривать продуманными туристическими маршрутами.

В целом, проектом предусмотрено:

благоустройство территории памятника и центральной площади села,

консервация памятников княжеской эпохи с целью их сохранения для будущих исследований;

пометка с помощью современных художественных и технических средств наиболее знаковых зданий княжества;

трассировка всей линии укреплений городища с целью определения очертания позднесредневековых и раннемодерных фортификаций;

визуальная реконструкция уникальной оборонной системы XVIII;

создание базовой туристической инфраструктуры вокруг историко-культурного парка Древний Звенигород, туристических маршрутов и прочее.

Как сообщалось 5 июля, КГГА поддержала решение Рады о создании музея на Почтовой площади.