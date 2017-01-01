В Лавре нашли остатки уникальной стены XII века

В Киево-Печерском заповеднике, на территории которого расположена Лавра, археологи раскопали фундамент и остатки стены, разрушенной ханом Батыем во время осады Киева в 1240 году.

В Киево-Печерском заповеднике, на территории которого расположена Лавра, археологи раскопали фундамент и остатки стены, разрушенной ханом Батыем во время осады Киева в 1240 году.

Об этом ВВС News Украина рассказал заведующий сектором археологии заповедника, археолог Сергей Тараненко.

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По словам археологов, фундамент и стены состоят из валунов, небольших обломков колотого камня и обломков древнерусского кирпича - плинфы.

Во время раскопок также нашли фрагмент древнерусского металлического браслета с плетеным орнаментом.

Раскопки проводились возле Троицкой надвратной церкви в Митрополичьем саду.

Археологи обнаружили, что длина стены - 21 метр. Пока раскопали лишь часть фундаментов, а открывать находку полностью планируют в следующем году.

“В планах сделать экспозицию, которая будет включать остатки фортификационных стен. Возможно, будет информационный центр“, - отметил Тараненко.

Ученый рассказал, что эта находка была частью стены, которая окружала “верхнюю“ Лавру. Построили ее в конце в XII веке, простояла она около 150 лет, до нашествия монголо-татар и взятия Киева в 1240 году.

Построили ее на месте деревянного забора - так называемого стовпья. После набега монголо-татар в XIII веке следующая каменная стена появилась вокруг Лавры только в конце XVII веке, во времена гетмана Ивана Мазепы.

Археологи называют стену уникальной, поскольку в Украине кроме нее известно лишь два объекта монументальной фортификации Киевской Руси.

А конструкция этого фундамента является пока единственной среди всех памятников этой эпохи на всей территории бывшей Киевской Руси.

Ранее археологи нашли новые объекты во время раскопок на Почтовой площади. На древней улице нашли захоронения, монеты, оружие и посуду.

