Кабмин хочет запретить отключать отопление в холода

Правительство просит парламент урегулировать вопрос с отключением теплоснабжающих предприятий до отопительного сезона.

Правительство инициирует введение запрета на отключение теплоснабжения во время отопительного сезона.

Об этом на селекторном совещании заявил вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает РБК-Украина.

“Обращаться (в Верховную Раду) с точки зрения того, чтобы внести в закон о теплоснабжении изменения о невозможности отключения во время отопительного сезона теплоснабжающих предприятий... Мы это сделаем“, - сообщил Зубко.

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Он также напомнил, что в прошлом году в некоторых городах были инциденты с отключением теплоснабжения во время отопительного сезона.

“Мы уже в прошлом году увидели, что за счет некомпетентности тех или иных менеджеров у нас были отключения. Да, потом регулировали эту позицию, находили деньги. Но в это время люди, которые платят налоги, были без теплоснабжения“, - добавил он.

Зубко констатировал, что будущая зима в Украине будет “непростой“, отметив, что в Украине наблюдается отставание от графика подготовки регионов к отопительному сезону.

Напомним, 20 июля национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, установила новые тарифы для Киевтеплоэнерго на отпуск электрической энергии и производство тепловой энергии на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

Ранее, комиссия одобрила с 1 августа увеличение тарифа на производство тепловой энергии для коммунального предприятия Киевтеплоэнерго.